محافظ الشرقية يتابع أعمال التطوير والتجميل بشوارع الزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة مساء أمس بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعه أعمال النوبتجية المسائية للنظافة، ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحدده، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ المحافظ جولته بمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان عرابي، والتي تشمل إقامة جدارية خلف تمثال عرابي بطول 20 م وارتفاع 2.25 م، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للتمثال بما لا يخل بالشكل الجمالي، مشدداً على رئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة، والتأكد من التزامها بالمواصفات المحدده، بما يتماشي مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من توسعة الطريق والبدء في إقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين، وأماكن انتظار للسيارات، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع، باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة.

أكد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي أول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع ومتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل الجاري تنفيذها بالمدينة.