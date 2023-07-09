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الأحد 09 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كلية التربية الرياضية بأبي قير تشارك في مبادرة تنظيف الميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية

طلاب كلية التربية
طلاب كلية التربية الرياضية بأبى قير

فى إطار دور جامعة الإسكندرية فى خدمة المجتمع، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة الاسكندرية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، شارك طلاب كلية التربية الرياضية بأبى قير فى مبادرة تنظيف الميناء الشرقي لمدينة الإسكندرية لمدة أسبوع كامل بدأت أمس السبت ٨ يوليو بمشاركة نادي روتاري الرمل، والإتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

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اهداف المبادرة:

تهدف المبادرة الي تعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل، ودعم المجتمعات المحلية فى تحسين ممارساتها فى التخلص من النفايات، وتشجيع المواطنين على تخفيض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة إعادة التدوير، كما تهدف المبادرة إلى توعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية، وتعزيز الوعى بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطراً على الحياة البحرية، كذلك جمع النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها، وتحسين جودة البيئة الساحلية.

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