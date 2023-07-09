ضبط 1250 كيلو دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تشكلت حملة مكبرة برئاسة محمود بلاسي مساعد وكيل وزارة التموين بالإشتراك مع إدارة تموين فاقوس لفحص الشكوى الوارده إلى المديرية، والتى تفيد قيام صاحب ماكينة طحن غلال بناحية قرية جزيرة النص بمركز فاقوس، بنخل الدقيق البلدى المخصص للمخابز البلدية وإعادة تعبئته بشكائر على أنها دقيق سياحى، وتم ضبط كمية من الدقيق مقدارها 25 شيكارة بكمية قدرها 1250 كجم.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10736 جنح مركز فاقوس ضد صاحب الماكينة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.