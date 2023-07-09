محافظ الشرقية يُقرر إيقاف عاملين مقصرين عن العمل بوحدتين محليتين

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم ٥٤٣٨ لسنة ٢٠٢٣ بوقف كل من: سكرتير الوحده المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، ورئيس القسم الهندسي بالوحده المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، ومشرف فني بالقسم الهندسي لقرية الصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، ومحصل بالوحدة المحلية بالصوالح التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس؛ عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك للإهمال والتقصير في العمل .

كما أصدر المحافظ القرار رقم ٥٤١١ لسنة ٢٠٢٣ بوقف كل من: رئيس الوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، ومشرف فني بالقسم الهندسي بالوحده المحلية بالرحمانية التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير ، عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيق معهم أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.

أكد محافظ الشرقية أنه دائم المتابعة لأداء رؤساء المراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالإدارات الهندسية، وذلك لضبط منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.