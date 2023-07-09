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الأحد 09 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامي صبري في ضيافة جيهان عبد الله على نجوم إف إم

رامي صبري
رامي صبري

تستضيف الإعلامية جيهان عبد الله الفنان رامي صبري، في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الشهير “اجمد 7”، المذاع عبر إذاعة نجوم إف إم.

ومن المقرر ان تُذاع الحلقة الليلة في السابعة مساءً، يتحدث فيها رامي صبري عن جوانب حياته الشخصية والفنية، وكواليس أحدث أعماله الغنائية.

كان قد حقق رامي صبري نجاحًا جماهيريًا بأغنية “يمكن خير”، والتي سجلت أكثر من 52 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتقول كلماتها “لا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب”.

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