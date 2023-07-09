ابنة عبد المنعم مدبولي تكشف أسراره في ذكرى وفاته.. فيديو

يحلّ في التاسع من يوليو، عام ذكرى وفاة الفنان المصري الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي اشتهر بأدواره الكوميدية الساخرة والذي ترك بصمة كبيرة في عالم الفن والتمثيل في مصر والوطن العربي.

وقالت أمل مدبولي ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، إنّ والدها لم يكن مخرجا وممثلا ومؤلفا فقط، بل كان أيضًا رساما ونحاتا أيضا، موضحة أن والدها كان خفيف الظل و"لو مزاجه رايق ومعندهوش مشاكل، وكان بيدلعنا ويهزر معانا كتير".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه عندما يكون منشغلا بالتصوير والمسرح أو يجهز لرواية فأنه يكون جادا للغاية ويتجنبونه حتى لا يغضب منهم، متابعة: " كنا بنعمله ألف حساب عشان ميطردناش بره، كنا بنمشي على أطراف أصابعنا".

سر نجاحه في أداء الدراما رغم تفوقه في الكوميديا

وأشارت إلى أنه نجح كممثل تراجيدي وأقنع الناس بهذه الأدوار، وهذا يرجع إلى أنه تأثر بأشياء كثيرة، وكانت مخزنة في ذاكرته، وعندما يستحضرها فإنه يكون من السهل أن يؤدي أي دور به حزن أو شجن، لكن كل تلك الأمور لم تؤثر عليهم في قلبه.

ولفتت إلى أن المسرح كان أهم شيء في حياته، ثم الإذاعة والتلفزيون، أما السينما فقد تذيلت قائمة اهتماماته، متابعة: "كنت أذهب معه المسرح كل يوم لأنني كنت أقوم بمراجعة الحسابات، وفي شهر رمضان لم نكن نعلم عدد الأيام على وجه التحديد، وفي أحد الأيام تم الإعلان عن أن يوم الغد سيكون أول أيام العيد، فقلت له في الساعة الثانية مساءً بعد انتهاء عمله بالمسرح أريد أن أشتري الحذاء بمناسبة العيد، واستجاب لي، كان أب حنين فوق ما تتصور".

معلومات عن حياة عبد المنعم مدبولي وأهم أعماله الفنية

ولد عبد المنعم مدبولي في عام 1921، وشارك في أفلام عديدة ومسلسلات تلفزيونية، وحظي بشعبية كبيرة بفضل أسلوبه الفكاهي الذي أصبح مرادفًا للاستمتاع والضحك.

شارك عبد المنعم مدبولي في تكوين فرقة الفنانين المتحدين في الستينيات، وكان يعمل معها على تقديم عروض مسرحية كوميدية، ومن أشهر هذه العروض "البيجاما الحمراء" و"الزوج العاشر" و"العيال الطيبين".

وتوفي مدبولي في العام 2006 بعد حياة فنية حافلة ومثمرة، وتبقى أعماله الفنية حتى اليوم شاهدة على موهبته وإبداعه الفني.