الأرصاد تُحذر من نزول البحر المتوسط (فيديو)

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من نزول البحر المتوسط اليوم وغدًا بسبب ارتفاع الأمواج، مؤكدة ارتفاع الأمواج بالمدن الساحلية به خطورة على المصطافين، وخصوصًا المدن الساحلية بالبحر المتوسط.

وأكدت أن سرعات الرياح العالية تؤدي لارتفاع الأمواج الذي يصل من 2.5 لـ4 متر، مما يؤثر على أعمال الأنشطة البحرية وأيضا أعمال التنزه على مناطق شمال الدلتا مثل بلطيم ودمياط والسواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية ومطروح والعلمين، كل هذه المناطق تشهد ارتفاع الأمواج التي تؤثر على المصطافين.

ونصحت بتجنب نزول البحر خلال فترة الاضطراب وحتى انتهاء فترة الاضطراب اليوم وغدا لأن ارتفاع الأمواج موجود يومي الأحد والإثنين.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى، اليوم الأحد، أن أمس وأول أمس حدث نشاطا ملحوظا للرياح على البحر المتوسط وسرعات الرياح من 50 كم بالساعة لـ 60 كم بالساعة.

وقالت إن الأسبوع الماضي شهد تسجيل رقم قياسي لدرجة حرارة سطح الأرض في كل البلدان، فكان متوسط درجات الحرارة 17.2، والرقم القياسي السابق كان 2016 سجل 16.8، فدرجة حرارة الأرض 15 درجة مئوية، ومع الثورة الصناعية والتغيرات المناخية، بدأت درجات الحرارة تزداد كمتوسط، بمقدار درجة ونصف الدرجة وأصبحت 16 ونصف، وأصبحنا نسجل درجات حرارة قياسية.

وأوضحت أنّ الـ17.2 درجة مئوية لسطح الأرض هي درجة حرارة قياسية لم نشهدها منذ عدة سنوات، وبالفعل بدأت درجات حرارة كوكب الأرض تزيد بمتوسطاتها، مما ينتج عنه مزيد من التغيرات المناخية وعنف الظواهر الجوية التي بدأت تؤثر على كل دول العالم.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وذكرت أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها مثل هذا الوقت من العام في معظم محافظات الجمهورية، فاليوم درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تكون 35 درجة مئوية، وهي درجات الحرارة المسجلة في الظل، نتيجة إستمرار ارتفاع نسب الرطوبة الموجود بشكل كبير أغلب المحافظات، ونشعر بها أعلى من القيم بحوالي من درجتين لـ3 درجات، وتكون درجات الحرارة المحسوسة ما بين الـ37 درجة مئوية لـ38 درجة مئوية.

ولفتت إلى أنّ فترات النهار تشهد زيادة لفترات سطوع آشعة الشمس، ولذلك طقس فترة النهار هو طقس حار رطب على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والأجواء شديدة الحرارة بالمناطق الجنوبية خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة ولا نشعر بها إلا بساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء معتدلة خلال فترات الليل، والأجواء مستقرة بشكل كبيرة باستثناء الإضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، المستمر اليوم وغدا وبالتدريج مع يوم الثلاثاء تبدأ سرعات الرياح تهدأ وتنخفض الأمواج وتبدأ سرعات الرياح تستقر بشكل كبير على البحر المتوسط ولكن البحر الأحمر معتدل ومؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة الحرية.