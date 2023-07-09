انهيار أرضي مرعب بالصين يتسبب في فقدان 9 أشخاص

أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، اليوم الأحد، عن فقدان 9 أشخاص وإنقاذ 5 آخرين بعد انهيار أرضي تسببت فيه أمطار غزيرة وسط فيضانات ودرجات حرارة شديدة في أنحاء كثيرة من البلاد.

ووقع انهيار أرضى يبلغ حجمه نحو 500 ألف متر مكعب في الساعة 16:00 تقريبا من أمس السبت (بالتوقيت المحلي) في ساحة بناء للطريق السريع في أراضي قرية يويشانج بمقاطعة هوبى وسط الصين.

وحتى الساعة 23:00 من مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلى) تمكن رجال الإنقاذ في الصين من انتشال 5 أشخاص من تحت الأنقاض. كما تم إجلاء 17 شخصا من 8 منازل.

ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ فى مكان الحادث مستمرة حتى الآن.

وتم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط فيضانات غزيرة في شمال ووسط وجنوب شرق الصين، حيث تعتبر الفيضانات الموسمية أمرًا معتادًا في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة.

ومع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من مساحة الأرض، تتعرض الصين في وقت واحد هذا الصيف لموجات حر وفيضانات وجفاف.

وأمر الرئيس الصيني شي جين بينغ السلطات بتكثيف جهودها للوقاية والاستجابة مع دخول البلاد موسم الفيضانات الرئيسي.

وأصدرت أربع دول أعلى مستوى من الإنذارات الحمراء ، في حين نزح أكثر من 85000 شخص في مقاطعة سيتشوان وحدها.

وتم نشر ما لا يقل عن 400 فريق طوارئ للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة في المنطقة.

أمطار غزيرة تنهي حياة 15 شخصًا

وفي وقت سابق، لقى 15 شخصًا مصرعهم، بينما فُقد أربعة آخرون، إثر هطول أمطار غزيرة على مدينة تشونجتشينج جنوب غربى الصين، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء شينخوا الصينية، فإن «الأمطار الغزيرة، التى سقطت فى المناطق الواقعة على طول نهر اليانجتسى، تسببت فى حدوث فيضانات وكوارث جيولوجية، بالإضافة إلى أنها عطّلت حياة أكثر من 130 ألف شخص فى 19 منطقة ومحافظة».

وأوردت وكالة الأنباء أن الرئيس شى جين بينج أمر بأنه «يجب على السلطات أن تعطى أولوية قصوى لضمان سلامة الناس وممتلكاتهم»، مشددًا على أن كبار المسؤولين على جميع المستويات يجب أن يأخذوا زمام المبادرة فى مكافحة الفيضانات، وأن يضعوا سلامة الناس وممتلكاتهم كأولوية قصوى، وأن يسعوا جاهدين لتقليل جميع أنواع الخسائر.

وفى إشارة إلى حجم الأضرار، انهار جسر للسكك الحديدية على مشارف مدينة تشونجتشينج «جراء آثار السيول».

فى سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء بأن أكثر من 460 ألف شخص تضرروا فى مقاطعة سيتشوان المجاورة بسبب الأمطار الغزيرة التى هطلت خلال هذا الشهر.

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