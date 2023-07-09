15 يوليو.. الحكم على عصابة أجنبية لسرقة المواطنين بعابدين

حجزت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتهمة سرقة مواطن بالإكراه، لجلسة 15 يوليو للنطق بالحكم.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين يحملان جنسية أجنبية، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه أثناء سيرهم في الشارع، والاستيلاء على متعلقاتهم، تم القبض على المتهمين وأمرت النيابة العامة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهما لمحكمة الجنايات.

تعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول" أثناء قيامهما بمحاولة سرقة أحد الأشخاص، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصين الذكر بإستيقافه عقب افتعالهما مشاجرة معه وتعديا عليه بالضرب والاستيلاء منه على هاتفه المحمول والمبلغ المالى المضبوطان بحوزتهما، وبمواجهة المشكو فى حقهما اعترفا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.