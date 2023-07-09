تقنيات الجيل الخامس تغير الواقع.. فيديو

قالت الدكتورة مها الصبروتي، أستاذ الاتصالات اللاسلكية بالجامعة المصرية اليابانية، إن شبكات الجيل الخامس تستهدف بشكل واضح سعة اتصالات كبيرة جدا وسرعة عالية والتوصيل لكل الأشخاص والأشياء على سطح الكرة الأرضية.

وأضافت "الصبروتي"، خلال حوارها مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى اليوم الأحد، أن شبكات الجيل الخامس تستهدف توصيل كل الأشياء عبر الإنترنت وهو ما يسمى إنترنت الأشياء.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا تخدمها أمور كثيرة مثل الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي تعمل في إطار السوفت وير، أي أن هناك بيزنس جديد يتطلب التواصل بهذه التكنولوجيا، وللـ5g تطبيقات كثيرة أهمها المدن الذكية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بأن يكون لدينا إنسان آلي يعمل في المصانع والتحكم في الروبوتات يكون عن بُعد، وبالتالي، فنحن في حاجة إلى شبكات قوية مثل شبكة الجيل الخامس لضمان ربط كل هذه الأشياء بالإنترنت".

وأكدت أن هناك 3 أهداف رئيسية للـ5g، مثل زيادة سعة الإنترنت، والاتجاه الثاني هو ربط الأشياء ببعضها بشكل أكبر، والاتجاه الثالث هو أن يكون الوقت المستغرق من قبل الشبكة للتوصيل يكون قليلا جدا، وبالتالي تكون الثقة عالية في عدد كبير من القطاعات الحيوية المهمة مثل المركبات ذاتية القيادة والمصانع.

شبكات الجيل الخامس

شبكات الجيل الخامس 5 جي هي التقنية اللاسلكية الجديدة التي تأتي بعد شبكات الجيل الرابع 4 جي، وهي تعتبر تطورًا كبيرًا في عالم الاتصالات اللاسلكية. تتميز شبكات الجيل الخامس بسرعة عالية جدًا في نقل البيانات، وتدعم تقنيات متطورة مثل تقنية MIMO (Multiple Input Multiple Output) و Beamforming والتي تعمل على زيادة سرعة الإرسال وتحسين استقبال الإشارات.

وتمكن شبكات الجيل الخامس من تحسين جودة الاتصال وتحسين استقراره، وتوفير تجربة استخدام أسرع وأكثر سلاسة للمستخدمين. كما تدعم الشبكات الخامسة تقنيات متطورة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والتي تستخدم في مجالات عديدة مثل الألعاب والتعليم والطب وغيرها.

والانتقال إلى شبكات الجيل الخامس ليس مجرد تحديث للشبكات اللاسلكية، بل يتطلب تحديثًا شاملاً للبنية التحتية للاتصالات، مثل إضافة محطات الاستقبال اللازمة وتحديث الأجهزة اللازمة لدعم الشبكات الجديدة. ومن المتوقع أن تتطلب هذه العملية استثمارات كبيرة من قبل الشركات المزودة للخدمات اللاسلكية والحكومات لتوفير البنية التحتية المناسبة لهذه التقنية المتطورة.