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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مايا مرسي تستقبل رئيس هيئة تنمية الصعيد

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة  اللواء أركان حرب مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد والسيد مازن شقوير مستشار رئيس الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي لبحث سبل التعاون بين الجانبين فى دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا في محافظات الصعيد.

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تنمية مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية

 أكدت الدكتورة مايا أن المجلس القومي للمرأة يولى اهتمامًا  كبيرًا منذ إنشائه بملف التمكين الاقتصادى للمرأة، واستعرضت جهود المجلس في اطار محور التمكين الاقتصادي والذي يعد أحد المحاور الرئيسية التى يعمل عليها المجلس ضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة  المصرية 2030، موضحة أن  برامج المجلس تهتم بتنمية مهارات المرأة وبناء القدرات البشرية كخطوة أولى لتسهيل وضمان دخول المرأة في سوق العمل وإيجاد الفرص الملائمة لها وتوفير الدخل، كما يسعى المجلس إلى تطوير قدرات السيدات في كافة المجالات بما في ذلك قدرتهن على إدارة المشاريع وتنمية مهاراتهن الريادية، وتثقيفهن ماليًا، ومحاولة مساعدتهن في تخطي العقبات التي تواجه مشاريعهن، كما تحدثت عن جهود المجلس  ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

فيما أعرب اللواء المهندس شريف أحمد صالح عن سعادته بالتعاون مع المجلس، موضحًا أن هيئة تنمية الصعيد تهدف إلى تعزيز التعاون بين المجلس لتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق توفير فرص عمل لها بمجمعات الصناعات الحرفية التابعة للهيئة والموجودة بمحافظات (أسوان والأقصر والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا).

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