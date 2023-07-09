إحالة عصابة سرقة السيارات في المعادي للمحاكمة

أمرت نيابة المعادى، بإحالة تشكيل عصابى للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة السيارات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة السيارات بمنطقة المعادى، اعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة، أخرى بأسلوب المفتاح المصطنع.

وأرشد المتهمون عن السيارات المسروقة، وتم التوصل لمالكيها، حيث تعرفوا عليها، ووجهوا اتهاما للمتهمين بالسرقة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة المعادى حال استقلالهما سيارة مُبلغ بسرقتها، وذلك لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وتم بإرشادهمـا ضبط السيارات المُستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط سكنهما تمهيداً للتصرف فيها بالبيع ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.