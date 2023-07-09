حقيقة نقص الأدوية المستوردة بالأسواق (فيديو)

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنه بالنسبة لـ الأدوية المستوردة لمرضى السكر ودواء الغدة المستورد بها نقص بالفعل ولكن الأدوية المصرية البديلة موجودة وتكفي لمدة عام كامل.

ووأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر”، أن أي شخص من مرضى السكر أو الغدة إذا وجد نقص في الأسواق للدواء الخاص به المستورد يجب أن يتواصل مع الطبيب ويطلب الدواء البديل المصري.

في أوروبا الجميع يتعامل بالاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري

‏وأضاف أن هناك فرق بين الاسم التجاري للدواء والاسم العلمي، وفي أوروبا والدول الخارجية الجميع يتعامل بالاسم العلمي لـ الأدوية وليس الاسم التجاري.

وأشار إلى أنه في المستشفيات الحكومية في مصر والتأمين الصحي ومستشفيات الشرطة والجيش ما يتم صرفه هو الدواء باسمه العلمي إنما القطاع الخاص اعتادوا على الدواء بالاسم التجاري، ولو غير موجود هذا المنتج معنى ذلك أن الدواء ناقص وهذا غير صحيح.