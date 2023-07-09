نجم الزمالك السابق: إمام عاشور رحب بالانتقال إلى الأهلي وأين مبادئ النادي

أكد أحمد دويدار نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور لاعب فريق ميتلاند الدنماركي الحالي رحب بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك مفاوضات قوية بين الأهلي وإمام عاشور، واللاعب مرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي".

وأضاف: "كيف يتعاقد النادي الأهلي مع لاعب يقلل من قيمة النادي الأهلي؟ وفي فيديو واضح له قلل من خلاله من قيمة النادي الأهلي؟ أين المبادئ والقيم".

واختتم: "ليس طبيعي أن يتعاقد الأهلي مع إمام عاشور، كيف يقولون شأن داخلي وقت المبادئ والقيم".

الإسماعيلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق والإعلامي الرياضي أن البعض يحاول استغلال مباراة الأهلي والإسماعيلي للتغطية على أخطائه الإدارية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي كبير في مبارياته السابقة بالدوري".

وأضاف: "لابد من اختيار اللجنة التي تدير الإسماعيلي بعناية، ورد الفعل بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي كل ده ناس بتغطي على الأخطاء الإدارية اللي هما عملوها مستغلين إن مباراة الأهلي مباراة كبيرة".

واختتم: "ظروف الإسماعيلي حاليا صعبة للغاية، ولو الإسماعيلي مدفعش 40 ألف دولار هيتوقف من القيد 3 فترات".