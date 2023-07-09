الإسماعيلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات

أكد أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق والإعلامي الرياضي أن البعض يحاول استغلال مباراة الأهلي والإسماعيلي للتغطية على أخطائه الإدارية.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي كبير في مبارياته السابقة بالدوري".

وأضاف: "لابد من اختيار اللجنة التي تدير الإسماعيلي بعناية، ورد الفعل بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي كل ده ناس بتغطي على الأخطاء الإدارية اللي هما عملوها مستغلين إن مباراة الأهلي مباراة كبيرة".

واختتم: "ظروف الإسماعيلي حاليا صعبة للغاية، ولو الإسماعيلي مدفعش 40 ألف دولار هيتوقف من القيد 3 فترات".

نجم الأهلي السابق: البعض استغل مباراة الأهلي والإسماعيلي لزيادة التعصب بين الجماهير

انتقد محمد جودة نجم الأهلي السابق، بعض المسؤولين السابقين الذين يساهمون في إشعال الفتنة والتعصب بين الجماهير.

قال محمد جودة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعض المسؤولين السابقين يحاولون إشعال الفتنة بين الجماهير"

وأضاف: "هؤلاء المسؤولين السابقين استغلوا مباراة الأهلي والإسماعيلي لزيادة التعصب بين الجماهير"

واختتم: "الأهلي معندوش أي مشكلة إنه يروح الإسماعيلية لكن وجهة النظر أمنية لكن دي مش قصة النادي الأهلي"