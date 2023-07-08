المغرب يسجل هدف التعادل أمام مصر في نهائي أفريقيا

أدرك منتخب المغرب الأولمبي التعادل بتسجيله هدفا امام مصر في المواجهة المقامة بينهما على ملعب مولاي الأمير عبدالله في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

هدف المغرب جاء عن طريق يانيس بقراوي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعدما استقبل كرة عرضية اسكنها المرمى مباشرة.

واستقبل منتخب مصر أول هدف في شباكه في البطولة الافريقية الحالية.

وسجل محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي هدف الفراعنة مع بداية اللقاء من تسديدة صاروخية في الدقيقة العاشرة.

وجاء تشكيل منتخب مصر للمباراة كالآتي:

حارس المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - حسام عبدالمجيد - محمد طارق - حاتم سكر

الوسط: محمود صابر - أحمد نبيل - محمد شحاتة - أحمد عاطف

الهجوم: إبراهيم عادل - أسامة فيصل

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من البدلاء على الجابري "حارس" ومحمد مغربي - محمد أشرف - أحمد فوزي - محمود جهاد - عماد ميهوب - على زعزع - محمد سمير.

وضمن منتخب مصر مقعدًا في أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على منتخب غينيا بهدف دون رد في الدور نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا المقامة الآن في المغرب.

وتأهل منتخب مصر إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا بعد فوزه على غينيا بهدف في نصف النهائي بينما حسم منتخب المغرب تأهله إلى النهائي عقب الفوز على مالي بضربات الترجيح.

وتستضيف المغرب فعاليات بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس) 2024.

اسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الـ “كاف” إدارة مباراة النهائي بين منتخب مصر ونظيره المغربي إلى طاقم تحكيم كيني المقرر انطلاق صافرتها فى تمام الساعة الـ 11 مساء غد السبت الموافق 8 يوليو الجاري في نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تستضيفها دولة المغرب.

ويدير نهائي أمم أفريقيا بين مصر والمغرب الكيني بيتر واويرو كاماكو حكمًا للساحة ويعاونه ستيفن اليزار أونينجو من كينيا وجوناثان أنتونيو كوفي من توجو وعمر عبدالقادر أرتان من الصومال وهيثم جريات حكم فيديو وديهاني بيلدا مساعد حكم فيديو من موريتانا وأبو ينجل توم من جنوب أفريقيا.