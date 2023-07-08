أحمد موسى : حاتم الحويني جاهل ومغيب (فيديو)

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على حاتم الحويني بعد إشادته بحفر مصحف كامل في جدار مسجد بدولة أوزبكستان عن طريق تغريدة على موقع التوصل “تويتر”

وقال أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"مساء اليوم السبت: "حاتم الحويني مغيب وجاهل"، معقبا: "مصر قامت بحفر مصحف كامل في مركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة وحاتم الحويني لم يذكر هذا الأمر مطلقًا".

مصر قامت بحفر المصحف كامل على جدار 30 غرفة في مركز مصر الإسلامي



وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "مصر قامت بحفر المصحف كامل على جدار 30 غرفة في مركز مصر الإسلامي"، متابعا: "عندما علم حاتم الحويني أن مصر قامت بحفر مصحف كامل على جدران غرف في مركز مصر الإسلامي بالعاصمة الإدارية قام بمسح التويتة التي كتبها".