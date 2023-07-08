لقاء جماهيري لفرع الاعتماد والرقابة الصحية بالسويس

نظم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالسويس لقاءا جماهيريا بكنيسة العذراء مريم بحي الأربعين، وذلك بالتعاون مع وحدة السكان بالمحافظة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي تحظي باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تنظم لقاء جماهيري بحي الأربعين

استعرض الدكتور اسلام الفقي، مدير فرع الهيئة بالسويس، دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR في إطار قانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل في ضمان جودة الخدمات الصحية للمنشآت المسجلة والمعتمدة، بالإضافة إلى شرح المميزات التي يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة سواء من المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية.

وفي ذات الإطار، تناول د. اسلام سيد، ممثل إدارة الدعم الفني للمنشآت الصحية بالفرع، الجوانب المختلفة لمشروع التأمين الصحي الشامل ودوره في تغيير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، إلى جانب تقديم شرح مبسط عن كيفية الاشتراك، ودور إدارة رضا المتعاملين في تسجيل شكاوى المواطنين والعمل على حلها وقياس مدى رضا متلقى الخدمة، وكذلك الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة بعد اعتماد المنشآت الصحية لضمان استمرار نظم الجودة بالمنشأة.

وخلال نقاش مفتوح، تناولت كل من د. مي صلاح، ممثل إدارة الرقابة الصحية، ومنى سليم، ممثل فريق رضا المتعاملين بفرع السويس، أهمية المبادرات الرئاسية التي تقدم من خلال الوحدات الصحية للمواطنين في تحسين الخدمات الطبية والارتقاء بالمنظومة الصحية، ودور طب الأسرة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

أقيمت الندوة تحت اشراف الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع



لقاء جماهيري فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالسويس بكنيسة العذراء مريم بحي الأربعين

لقاء جماهيري فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالسويس بكنيسة العذراء مريم بحي الأربعين