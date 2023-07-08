السبت 08 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شيخ سعودي في عمر الـ90 عام يحتفل بزواجه (فيديو)

الشيخ ناصر بن وهق
الشيخ ناصر بن وهق

انتشرت عدد من مقاطع الفيديو والصور والتي توثق حفل زفاف شيخ تسعيني من المملكة العربية السعودية، وتداولت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية.

شيخ سعودي يتزوج في سن الـ90 عام

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ووثق الفيديو احتفال الشيخ ناصر بن وهق المرشدي العتيبي الذي يبلغ من العمر 90 عاما، بزواجه في عفيف، وأثار هذه الفيديوهات تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ونشر حفيد الشيخ ناصر، مقطع فيديو يوثق فيه زواج جده، وتداول مستخدموا "فيسبوك" والصفحات الإخبارية، الفيديو، واحتفل حفيده بحفل الزفاف كاتبًا: "مبروك جدي..هذا العرس بالرفاه والبنين".

وجاء تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمباركة على زواجه، وكتب أحد نشطاء "تويتر"، :"عريس الليلة البارحة الشيخ ناصر بن وهق المرشدي.. أطال الله في عمرك يرزقك بذرية الصالحة"، معلقًا أخر: "زواج الشيخ ناصر قبل البارح في عفيف.. الله يبارك له وجعل الفال ولد".

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