شيخ سعودي في عمر الـ90 عام يحتفل بزواجه (فيديو)

انتشرت عدد من مقاطع الفيديو والصور والتي توثق حفل زفاف شيخ تسعيني من المملكة العربية السعودية، وتداولت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية.

شيخ سعودي يتزوج في سن الـ90 عام

ووثق الفيديو احتفال الشيخ ناصر بن وهق المرشدي العتيبي الذي يبلغ من العمر 90 عاما، بزواجه في عفيف، وأثار هذه الفيديوهات تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حفيد الشيخ ناصر، مقطع فيديو يوثق فيه زواج جده، وتداول مستخدموا "فيسبوك" والصفحات الإخبارية، الفيديو، واحتفل حفيده بحفل الزفاف كاتبًا: "مبروك جدي..هذا العرس بالرفاه والبنين".

الشيخ : ناصر بن دحيم بن وهق المرشدي

زواجه قبل البارح في عفيف

الله يبارك له وجعل الفال ولد

ماشاء الله تبارك الله pic.twitter.com/VYs5VG2u4y — سلطان الهميلي (@sul_1b) July 7, 2023

وجاء تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمباركة على زواجه، وكتب أحد نشطاء "تويتر"، :"عريس الليلة البارحة الشيخ ناصر بن وهق المرشدي.. أطال الله في عمرك يرزقك بذرية الصالحة"، معلقًا أخر: "زواج الشيخ ناصر قبل البارح في عفيف.. الله يبارك له وجعل الفال ولد".