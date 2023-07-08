وزير قطاع الأعمال يحفز لاعبي المحلة قبل مواجهة البنك الأهلى ويتفقد أعمال تطوير الاستاد

حرص محمود عصمت وزير قطاع الأعمال على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مساء اليوم السبت، وقام بتحفيز اللاعبين من خلال الحديث معهم ومع الجهاز الفني استعدادا لمواجهة البنك الاهلى المقبلة، المقرر اقامتها يوم الإثنين المقبل فى الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وكان فى استقبال وزير قطاع الاعمال كلا من أسامة خليل رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، وأحمد شاكر رئيس شركة غزل المحلة وعضو مجلس إدارة شركة الكرة، واللواء عمر رياض المدير التنفيذى للنادي، والجهاز الفنى بقيادة خالد عيد ولاعبو الفريق.

وزير قطاع الاعمال يتفقد اعمال تطوير استاد غزل المحلة

وحرص وزير قطاع الاعمال على تفقد اعمال التطوير فى استاد غزل المحلة ونزل اللاعبين والاهتمام بملاعب قطاع الناشئين التي تقام عليها اختبارات النادي.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره البنك الاهلى ضمن مباريات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب المحلة يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.