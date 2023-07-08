قوات الاحتلال تعتقل طفلين فلسطينيين بعد الاعتداء عليهما في الخليل

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، باعتقال طفلين فلسطينيين من منطقة تل الرميدة وسط الخليل، حسب ما أفادت وسائل إعلام الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطفلين تيمور القصراوي (١٥ عاماً)، وإسحاق شاهين (١٥ عاماً) بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح في منطقة تل الرميدة وسط المدينة.

وتتصاعد انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في حق أهالي منطقة تل الرميدة والأحياء المحيطة بالمسجد الإبراهيمي وسط الخليل، بهدف إجبارهم على الرحيل لصالح الاستيطان.

اشتباكات مسلحة في نابلس

وفي سياق متصل، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابين وأصابت آخرين خلال اقتحامها مدينة نابلس، صباح أمس، ومحاصرتها أحد المنازل فى البلدة القديمة وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطينى عن استشهاد حمزة مقبول وخيرى شاهين، وتم نقلهما إلى مستشفى رفيديا، بعد انتشالهما من المنزل المحاصر فى نابلس، وعقب عملية الانتقال شيّعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة نابلس، جثمانى الشهيدين فى المقبرة الشرقية بالمدينة.

من جهة أخرى، أصيب عشرات الفلسطينيين والمتضامنين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى، مسيرة فى برقة شمال غرب نابلس، ضد عودة المستوطنين لموقع مستوطنة «حومش»، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين بالرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، الأمر الذى أدى لإصابات بالاختناق.

إلى ذلك، عقد سفراء المجموعة العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة فى نيويورك اجتماعًا لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلى على مدينة جنين ومخيمها، وافتتح المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدى الجلسة، واستنكر العدوان الإسرائيلى على المخيم، مؤكدًا ضرورة ترجمة ما توصل إليه اجتماع الوزراء العرب للتحرك لوقف العدوان الاسرائيلى.

وقدم المندوب الدائم لدولة فلسطين رياض منصور إحاطة حول العدوان الذى نفذته دولة الاحتلال الاسرائيلى على جنين ومخيمها والذى استمر لمدة 48 ساعة، إذ ارتقى 12 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 4 أطفال، وأصيب أكثر من 120 آخرين بينهم 20 حالة خطيرة ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلى سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم والمناطق المتضررة لمساعدة المصابين سعيا منها لتوسيع الخسائر بالجانب الفلسطينى، بالإضافة إلى تدمير بشكل كامل أو جزئى لما يقارب 80% من منازل المخيم مما أجبر أكثر من 3000 مواطن على البحث عن مكان يحتمون فيه. وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع أعمال العنف ضد المدنيين، داعيًا إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولى، وممارسة ضبط النفس واحترام الحياة الإنسانية والحفاظ عليها، وذكر أنه شعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من جنين فى الضفة الغربية المحتلة.

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