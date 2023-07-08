حورية فرغلي تكشف تفاصيل إجرائها عملية استئصال الرحم (فيديو)

كشفت الفنانة حورية فرغلى، تفاصيل ‘جرائها عملية جراحية لاستئصال ورم وإزالة الرحم ورد فعلها بعد العملية الجراحية.

وأضافت حورية فرغلي خلال مداخلة هاتفية لها مع برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر قناة “الحدث اليوم” نساء اليوم إنها كانت تعانى منذ فترة كبيرة من بعض الأورام وقامت بإزالتها عبر عدد من العمليات الجراحية.

وأكدت حورية فرغلي أنها مؤخرا ذهبت إلى إجراء بعض الفحوصات، وتفاجأت من خلالها بوجود ورم آخر، وقامت على الفور بإجراء عمليه جراحية وإزالة الرحم.

وتابعت حورية فرغلى :" لسه طالعة من المستشفى امبارح، بعد إزالة الرحم والأورام، والحمد لله راضية بقضاء ربنا".

ويعتبر استئصال الرحم عملية جراحية كبرى تستغرق فترة نقاهة طويلة يأتي مع مخاطر وآثار جانبية، وهو دائم اعتمادًا على نوع الجراحة التي تخضعين لها، يمكنك الدخول في سن اليأس أو تجربة أعراض انقطاع الطمث لن تتمكني أيضًا من الحمل بعد العملية.



مضاعفات استئصال الرحم



كما هو الحال مع أي عملية جراحية، هناك احتمال ضئيل بحدوث مشاكل. يمكن أن تشمل المشاكل: جلطات دموية، عدوى شديدة، نزيف، انسداد الأمعاء، إصابة المسالك البولية، مشاكل متعلقة بالتخدير.

ويتعافى معظم الناس من استئصال الرحم في نحو أربعة إلى ستة أسابيع، ويعتمد تعافيك على نوع استئصال الرحم الذي أجريته وكيف أجريت الجراحة يستغرق التعافي من استئصال الرحم عن طريق المهبل والمنظار وقتًا أقل من التعافي من استئصال الرحم في البطن.