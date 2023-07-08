«ديلى ميل»: مصر مقصد سياحى نابض بالحياة

وصف مزارات الآثار بـ«آلة الزمن»

سلط موقع ديلى ميل البريطانى الضوء على أبرز عوامل الجذب السياحى فى مصر، وذلك فى تقرير مصور يستعرض أهم الأسباب لقضاء الإجازة فى مصر والتى وصفها بأنها «آلة الزمن» يسافر بها الزائرون من خلال الأماكن السياحية والأثرية التى تزخر بها عبر الزمن للأمام والخلف لآلاف السنين فى لحظة. كما أنها مقصد سياحى نابض بالحياة والشمس طوال العام.

وأشارت كاتبة التقرير إلى زيارتها للهرم الأكبر، وقيامها بجولة فى مدينة القاهرة النابضة بالحياة، كما نوهت عن مشاهدتها للمومياوات الملكية بالمتحف القومى للحضارة المصرية معربة عن انبهارها بروعة زيارتها لمصر والتى يستشعرها العديد من المسافرين، وأنها كانت إحدى أمنياتها لسنوات.

وأوضحت الكاتبة أن الأهرامات تعد من أول الأسباب لأن يكون المقصد المصرى الخيار للراغبين فى قضاء الإجازة وأنه من المستحيل زيارة مصر دون رؤية هرم أو اثنين، مشيرة إلى أن الهرم الأكبر فى الجيزة هو الوحيد من عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم الذى لا يزال باقياً. لافتة إلى مناطق آثار أبو صير وسقارة والمجموعات الأثرية الضخمة بها من مقابر وأهرامات ومعابد.

كما تحدثت الكاتبة خلال التقرير عن نهر النيل الذى كانت تحلم بزيارته، وأوضحت أنه يوجد به العديد من الجزر الكبيرة، وبرج القاهرة المصمم على شكل زهرة اللوتس، والذى يعد أحد المعالم السياحية فى القاهرة النابضة بالحياة، وأضافت أنها قامت برحلة نيلية ليلاً على طول نهر النيل شاهدت خلالها المعالم التى تقع على ضفاف النهر من فنادق عالمية مفعمة بالحيوية والمحلات والمقاهي.

وتطرقت أيضاً للحديث عن زيارتها لمدينة الأقصر، حيث استقلت قاربًا للقيام بجولة بنهر النيل على مدار اليوم، وكانت تجارب رائعة حيث شاهدت بالونات الهواء الطائر فى الصباح الباكر وهى ترتفع فوق وادى الملوك.

وخلال التقرير تم الحديث عن المتاحف الغنية بالقطع الأثرية التى تعبر عن التاريخ والحضارة ومنها المتحف القومى للحضارة المصرية الذى يعد أول متحف فى العالم العربى يركز بالكامل على الحضارة المصرية منذ ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحالى.

وتطرقت الكاتبة للحديث أيضاً عن المقابر الأثرية مشيرة إلى أهمية زيارة مدينة الأقصر للتعرف على ثروات مصر القديمة، لافتة إلى منطقة وادى الملوك ووادى الملكات والمعابد الموجودة بالأقصر.

كما تطرقت الكاتبة خلال التقرير إلى الحديث عن البحر الأحمر، مشيرة إلى المنتجعات الفاخرة فى مدن شرم الشيخ ودهب والغردقة والتى تجذب عشرات الآلاف من السائحين كل عام.