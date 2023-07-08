أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لواحة سيوة (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى واحة سيوة بعد غد.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم السبت أن رئيس الوزراء سوف يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في واحة سيوة ".

وتابع أحمد موسى أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى واحة سيوة في غاية الأهمية وأهالي سيوة ينتظرونه، ومدبولي سيكون متواجد بين أهالي سيوة لمتابعة حجم الإنجاز هناك ".

وأردف: "أثناء زيارتي لواحة سيوة رأينا حجم إنتاج كبير من التمور والزيتون في سيناء بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها ".

وأكد أحمد موسى أنه تم إجراء دراسات على مساحة 658 ألف فدان لزراعتها في واحة سيوة وحتى الحدود الغربية، وأثبتت الدراسات صلاحية هذه المساحة من الأراضي للزراعة، مردفة: " أثناء زيارتي لواحة سيوة رأينا حجم إنتاج كبيراً من التمور والزيتون في سيناء بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها".

على شركات الهواتف المحمولة والاتصالات الاهتمام بواحة سيوة

وناشد الإعلامي أحمد موسى، شركات الهواتف المحمولة والاتصالات بمزيد من الاهتمام بواحة سيوة، قائلًا: "أهالي سيوة يشكون من ضعف الاتصالات والخدمات المقدمة لهم"، مضيفًا: "عيب كده مينفعش.. لازم يكون هناك اهتمام كبير من شركات الاتصالات والهواتف المحمولة بواحة سيوة لأنها تستحق المزيد من الاهتمام من الجميع، وواحة سيوة تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرًا".