السبت 08 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لواحة سيوة (فيديو)

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى،  تفاصيل زيارة  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى واحة سيوة بعد غد.

txt

أحمد موسى يصف محمد مرسي بالبلطجي .. الشاطر كان الأخطر بجماعة الإخوان (فيديو)

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم السبت أن رئيس الوزراء سوف يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في واحة سيوة ".

وتابع أحمد موسى أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى واحة سيوة في غاية الأهمية  وأهالي سيوة ينتظرونه، ومدبولي  سيكون متواجد بين أهالي سيوة لمتابعة حجم الإنجاز هناك ".

وأردف: "أثناء زيارتي لواحة سيوة رأينا حجم إنتاج كبير من التمور والزيتون في سيناء بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها ".
وأكد أحمد موسى  أنه تم إجراء دراسات على مساحة 658 ألف فدان لزراعتها في واحة سيوة وحتى الحدود الغربية، وأثبتت الدراسات صلاحية هذه المساحة من الأراضي للزراعة، مردفة: " أثناء زيارتي لواحة سيوة رأينا حجم إنتاج كبيراً من التمور والزيتون في سيناء بفضل المشروعات التنموية التي تم تنفيذها".

على شركات الهواتف المحمولة والاتصالات  الاهتمام بواحة سيوة

وناشد الإعلامي أحمد موسى، شركات الهواتف المحمولة والاتصالات بمزيد من الاهتمام بواحة سيوة، قائلًا: "أهالي سيوة يشكون من ضعف الاتصالات والخدمات المقدمة لهم"، مضيفًا: "عيب كده مينفعش.. لازم يكون هناك اهتمام كبير من شركات الاتصالات والهواتف المحمولة بواحة سيوة لأنها  تستحق المزيد من الاهتمام من الجميع، وواحة سيوة تعتبر مقصدًا سياحيًا كبيرًا".

 

 

مواد متعلقة

أحمد موسى يصف محمد مرسي بالبلطجي .. الشاطر كان الأخطر بجماعة الإخوان (فيديو)

أحمد موسى يصف 3 يوليو بيوم الخلاص .. فيديو

أحمد موسى يهاجم السوشيال ميديا.. لا تعبر عن توجهات المصريين (فيديو)

أحمد موسى يهاجم مديرة صندوق النقد .. الدولة لن تتخلى عن الفقراء (فيديو)
الجريدة الورقية