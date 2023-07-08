عبدالرزاق حمدالله يقترب من الرحيل عن اتحاد جدة

يتجه اللاعب المغربي الدولي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمغادره النمور في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وخوض تجربه جديده في الموسم المقبل.

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حمدالله يقترب من الرحيل عن الاتحاد

تعاقد الاتحاد مع كريم بنزيما من ريال مدريد يهدد عرش حمدالله في الاتحاد، وجعل اللاعب يفكر لأكثر من مرة في الرحيل، بالرغم من وجود النجم المغربي على رأس قائمة الفريق التي ستدخل معسكر الطائف الاعدادي للموسم الجديد.

ويناقس نادي الاتحاد مع الجهاز الفني بقيادة نونو سانتو فكرة رحيل اللاعب المغربي عن صفوف النادي، والتي كانت للمرة الثانية بعد النقاش عقب نهاية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وتوج حمدالله ببطولتي دوري روشن وكأس السوبر السعودي عن الموسم الماضي مع الاتحاد، فضلًا عن كونه هداف دوري المحترفين في نفس الموسم، وقد انتقل للتايجرس في صفقة انتقال حر قادمًا من النصر في 2021.

يقود حمدالله فريق الاتحاد في البطولة العربية المقرر لها يوم 27 من شهر يوليو المقبل، ويتواجد الفريق في المجموعة الاولى التي تضم كل من أندية الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي والترجي التونسي.

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