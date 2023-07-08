"ديلي ميل" تسلط الضوء على المواقع السياحية في مصر

عوامل الجذب السياحي في المقصد المصرى، أبرز ما تطرق إليه موقع "Daily Mail" البريطاني، وفي تقرير مصور يستعرض أهم الأسباب لقضاء الإجازة في مصر والتي وصفها بأنها "آلة الزمن"، وجاء في التقرير أن مصر هى مقصد سياحي نابض بالحياة والشمس طوال العام.

الأماكن السياحية في مصر مقصد نابض بالحياة:

واستعرضت كاتبة التقرير عددًا من الأماكن التي توجهت لزيارتهم خلال تواجدها في مصر، بداية من زيارتها للهرم الأكبر، وجولة أخرى في مدينة القاهرة النابضة بالحياة، ومشاهدتها للمومياوات الملكية بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وانبهارها بروعة زيارتها لمصر والتي يستشعرها الكثير من المسافرين، وزيارتها للأهرامات، وأنها من أول الأسباب لأن يكون المقصد المصرى الخيار للراغبين في قضاء الإجازة وأنه من المستحيل زيارة مصر من دون رؤية هرمًا أو اثنين.

وأشارت كاتبة التقرير إلى أن الهرم الأكبر في الجيزة هو الوحيد من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم الذي لا يزال باقيًا، وتحدثت عن نهر النيل الذى كانت تحلم بزيارته، وأوضحت أنه يوجد به الكثير من الجزر الكبيرة، وبرج القاهرة المصمم على شكل زهرة اللوتس، والذي يعد أحد المعالم السياحية في القاهرة النابضة بالحياة، وأضاف أنها قامت برحلة نيلية ليلًا على طول نهر النيل شاهدت خلالها المعالم التي تقع على ضفاف النهر من فنادق عالمية مفعمة بالحيوية والمحلات والمقاهي.

وتضمن التقرير أيضًا، مدينة الأقصر وزيارتها والتي تعد التجارب الرائعة، إذ إن كاتبة التقرير استقلت قاربًا للقيام بجولة بنهر النيل على مدار اليوم، وكانت تجارب رائعة، إذ شاهدت بالونات الهواء الطائر في الصباح الباكر وهى ترتفع فوق وادي الملوك.

وتحدثت أيضًا للحديث عن المتاحف الغنية بالقطع الأثرية التي تعبر عن التاريخ والحضارة ومنها المتحف القومي للحضارة المصرية الذى يعد أول متحف في العالم العربي يركز بالكامل على الحضارة المصرية منذ ما قبل التاريخ وحتى وقتنا الحالي، من المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير قريبًا، والذي سيحتوي على عدد كبير من القطع الأثرية، بالإضافة إلى حديثها مجددًا عن المقابر الأثرية مشيرة إلى أهمية زيارة مدينة الأقصر للتعرف على ثروات مصر القديمة.