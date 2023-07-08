الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ويقترب من التتويج بالدوري

حقق الأهلي فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندري بنتيجة 2/0، ضمن المواجهة المؤجلة من الجولة الـ 21 من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

سيطر الأهلي على المباراة من خلال الضغط القوي على لاعبي الاتحاد السكندري، مما جعله يسجل هدفين عن طريق علي معلول في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول، ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة الثالثة عشر، بعد صناعة من قبل بيرسي تاو.

ولجئ الاتحاد السكندري للمناطق الدفاعية طيلة فترات المباراة، حيث كانت لاعبيه تخشي من استقبال أهداف أخري.

بينما أضاع "كهربا" الهدف الثالث، بعدما انفرد بحارس الاتحاد السكندري، لكن كرته خرجت بجانب القائم الأيسر لسيد البلد.

وعاد كهربا لتسجيل الهدف الثاني له والثالث للقلعة الحمراء في الدقيقة 81 من عمر المباراة، لكن حكم المباراة محمد معروف لم يحتسب بسبب وقوع بيرسي تاو في التسلل عن مشاركته في الكرة.

وتعرض خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندري، للطرد بعد تدخل عنيف على لاعب الأهلي خالد عبدالفتاح، في الدقيقة 87.

بهذا النتيجة، يستمر الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة، بينما يتجمد رصيد سيد البلد عن النقطة الـ 42 في الجدول الثامن.

ويحتاج المارد الأحمر لنقطتين فقط خلال الجولات المتبقية له في الدوري المصري من أجل التتويج رسميًا ببطولة الدوري للمرة الـ 43 في تاريخه.

وكان كولر، المدير الفني للأهلي، قد بدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي، في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمد هاني، وياسر إبراهيم، ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول.

بينما في خط الوسط، يتكون من: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

ومحمود كهربا، يقود الهجوم.

فيما جاءت مقاعد البدلاء للأهلي، كالتالي:

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.