البرلمان الأوكراني: "القنابل العنقودية لم تصل" (شاهد)

أكدت عضو البرلمان الأوكراني، ماريا إينوفا، أن بلادها لم تحصل على القنابل العنقودية حتى الآن من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابعت "إينوفا" خلال تصريحاتها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن أهمية القنابل العنقودية تتمثل في تعزيزها قدرات أوكرانيا العسكرية للتصدي لروسيا.

وأشارت إلى أن أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية لم تنتهك الاتفاقيات أو المعاهدات للدفاع عن نفسها وأن بلادها ملتزمة بحقوق الإنسان "لم ننتهك أو نستخدم أسلحة محرمة ونكافح من أجل تحقيق الديمقراطية".

وواصلت إينوفيا "أوكرانيا عكس روسيا التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة وقانون الحرب والقانون الدولي ومعاهدة جنيف وغيرها من القوانين المتعلقة بالحرب"، موضحة أن روسيا استخدمت القنابل العنقودية في بداية الحرب الروسية الأوكرانية إذ استخدموا 4 منها ضد المدنيين الأوكرانيين.

وأوضحت أن بلادها بحاجة إلى أسلحة طويلة المدى كطائرات F16 والكثير من المعدات الجوية والمدفعية وفي حاجة ماسة ليكون لدى أوكرانيا "منظومات الإس" للدفاع الجوي.

بايدن يوافق على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية:

وأكدت صحيفة «واشنطن بوست» بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق على تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية، مع سحب الأسلحة من مخزونات وزارة الدفاع المقرر الإعلان عنها اليوم الجمعة.

تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من تأخر هجوم كييف المضاد ضد القوات الروسية، وتضاؤل المخزونات الغربية من المدفعية التقليدية.

كما يأتي ذلك بعد شهور من الجدل الداخلي في الإدارة الأميركية، حول ما إذا كان سيتم توفير تلك لكييف، والتي تحظرها معظم دول العالم.

وتنفجر الذخائر العنقودية في الهواء فوق هدف، وتطلق العشرات إلى المئات من الذخائر الصغيرة عبر منطقة واسعة.

ووفقًا لمسؤول في البيت الأبيض، فإن بايدن بإعلانه للقرار سيتجاوز الكونغرس، لافتًا أن سحب الذخيرة من مخزون الدفاع الحالي سيكون بموجب بند نادر الاستخدام في قانون المساعدة الخارجية، والذي يسمح للرئيس بتقديم المساعدة بغض النظر عن الاعتمادات أو قيود تصدير الأسلحة، طالما يرى أنه يصب في المصلحة الحيوية للأمن القومي للولايات المتحدة.

ورغم أن الولايات المتحدة، استخدمت الذخائر العنقودية في كل حرب كبرى منذ كوريا، لا يُعتقد أنه تم إنتاج ذخائر جديدة لسنوات، لكن ما يصل إلى 4.7 مليون قذيفة عنقودية وصواريخ وقذائف وقنابل، تحتوي على أكثر من 500 مليون ذخيرة صغيرة أو قنيبلات، لا تزال في المخزونات العسكرية، بحسب تقديرات «هيومان رايتس ووتش» المستمدة من تقارير وزارة الدفاع.