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الإثنين 10 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برونو فيرنانديز يودع دي خيا بعد الرحيل عن اليونايتد

برونو فيرنانديز ودي
برونو فيرنانديز ودي خيا

ودع برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد زميله السابق ديفيد دي خيا، بعدما قرر الأخير الرحيل عن الشياطين الحمر، بعدما قضى 12 عامًا داخل قلعة "أولد ترافورد".

ووجه فيرنانديز رسالة وداعية مؤثرة لـ دي خيا، حيث جاء فيها:"دي خيا تعلم ما أفكر به تجاهك وعن قدر افتقادي لك أخي".

وتابع البرتغالي: "تستحق وداعًا في ملعب مليء بالجماهير تحييك على كل الذكريات الجميلة معنا في اليونايتد".

وأختتم برونو فيرنانديز رسالته: "بالفعل صنعت تاريخًا كبيرًا في النادي وأسمك لن ينسى أبدًا، ولا أحد يستطيع أخذ هذا منك، كل التوفيق لك ولعائلتك فيما هو قادم".

رسالة دي خيا لـ مانشستر يونايتد

في سياق متصل، ودع دي خيا جماهير ناديه، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: "أرغب في توجيه رسالة وداعية لنادي مانشستر يونايتد، كما أنني أعبر عن امتناني وتقديري لكل ما تم تقديمه لي من حب ودعم خلال الـ12 عامًا".

 وأضاف: "لقد توجت بالكثير من البطولات والإنجازات، منذ أن تعاقد معي السير أليكس فيرجسون، وكنت أشعر بفخر لا يصدق في كل مرة ارتديت فيها قميص مانشستر يونايتد".

 وأكد دي خيا أن هذه الفترة التي قضاها في اليونايتد لن تنسى وناجحة مع مانشستر يونايتد، لكن الآن هو الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة مع نادي آخر، وسيبقى مانشستر يونايتد في قلبي دائمًا، وكانت المدينة تحتويني ولم تطردني أبدًا".

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