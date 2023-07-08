الكرملين يوجه انتقادا لاذعا لتركيا بعد إطلاق سراح قادة آزوف الأوكرانية

وجه الكرملين، اليوم السبت، انتقادات لاذعة إلى تركيا بعد إطلاق سراح قادة آزوف الأوكرانية، متهمًا أنقرة بانتهاك الاتفاقات بينهم بالسماح لهؤلاء القادة بالعودة إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف في إفادة صحفية، إنه لم يبلغ أحد روسيا بإطلاق سراح القادة والسماح لهم بالعودة إلى أوكرانيا.

وتابع بيسكوف أنه بحسب نود الاتفاقات، كان من المفترض أن يبقى قادة "آزوف" في تركيا حتى انتهاء الحرب.

عودة زيلينسكي بصحبة خمسة من القادة

وعاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم السبت، إلى أوكرانيا بعد زيارته الأخيرة لتركيا، وأحضر معه خمسة من قادة الحامية الأوكرانية السابقة في ماريوبول، الذين أجبروا على العيش في تركيا بموجب شروط تبادل الأسرى العام الماضي.

قاد قادة الحامية الاوكرانية، الذين اشتهروا بأنهم أبطال في أوكرانيا ، الدفاع العام الماضي عن الميناء ، أكبر مدينة استولت عليها روسيا في حربها، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وقُتل آلاف المدنيين داخل ماريوبول عندما دمرت القوات الروسية المدينة خلال حصار استمر ثلاثة أشهر.

وأمرت كييف المدافعين الأوكرانيين، الذين صمدوا في الأنفاق والمخابئ تحت مصنع للصلب، بالاستسلام في مايو من العام الماضي، كما أفرجت موسكو عن بعضهم في سبتمبر من العام الماضي في صفقة تبادل أسرى بوساطة أنقرة بموجب شروط تقضي بالبقاء في تركيا حتى نهاية الحرب.

وقال زيلينسكي الذي التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات في اسطنبول أمس يوم الجمعة أنه سيعود إلى أوكرانيا من تركيا برفقة هؤلاء القادة.

وأوضح زيلينسكي عبر منشور له من خلال تطبيق المراسلة تليجرام أن الجنود الأوكرانيون دينيس بروكوبينكو ، وسفياتوسلاف بالامار ، وسيرهي فولينسكي ، وأليه خومينكو ، ودينيس شليها سيعودوا لأسرهم في أوكرانيا.

ولم يقدم زيلينسكي أي تفسير لسبب السماح للقادة بالعودة إلى ديارهم الآن.

ولم ترد إدارة الاتصالات التركية على الفور على طلب للتعليق، كما لم يصدر تعليق فوري من موسكو.

ونشر زيلينسكي مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يظهر فيه هو ومسؤولين آخرين وهم يتصافحون ويعانقون القادة المبتسمين قبل أن يستقلوا طائرة تشيكية معًا.

يشار إلى أنه كل من زيلينسكي وأردوغان يرغبان بتمديد اتفاق مع روسيا يُسمح بموجبه لأوكرانيا بشحن الذرة وحبوب أخرى إلى الأسواق العالمية خلال الحرب.

وحاول أردوغان استخدام علاقاته الجيدة مع كل من زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للتوسط وإنهاء الحرب.

كما نظمت تركيا جولتين سابقين من مفاوضات السلام وما زالت تضغط من أجل مزيد من المحادثات، وسط قلق الحكومات الغربية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين تركيا، العضو في الناتو، وروسيا ومقاومتها لتوسع الحلف.

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