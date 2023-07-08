مدارس خاصة من دون رقابة والمصاريف فلكية (فيديو)

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن بيزنس المدارس الخاصة والدولية أصبح فوق احتمال الطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها حاليًا.

وقالت عزة مصطفى خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد إن التعليم أصبح سلعة وأصحاب الطبقة المتوسطة أصبحوا يستقطعون جزءًا من مصروفات المنزل، وإدخالها في مصروفات المدارس والدروس الخصوصية والكتب وغيرها.

وتابعت: “التعليم أصبح سلعة ومصروفاته كثيرة، وملوش علاقة باللي الوزارة بتقوله، والمدارس تطلب المصروفات قبل بدء الدراسة سواء في الخاص أو الدولي من دون مبرر”.

واستكملت عزة مصطفى: “لا أحد يستطيع الوقوف أمام المدارس الخاصة والدولية بسبب غياب الرقابة، وأسعار المصروفات الدراسية فلكية وغير مبررة على الإطلاق”.

وأقر وزير التربية والتعليم زيادة الكثافة الطلابية بواقع 10 في المائة من الكثافة الكلية في المدارس الخاصة بكل أنواعها العربى، واللغات، وذات الطبيعة الخاصة أو الدولية.

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه في حالة إقامة فصل طائر أو زيادة الكثافة في الفصول بنسبة 10 في المائة، لا تحصل أي رسوم إضافية باستثناء الزيادة المقررة سنويًا.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا القرار يستهدف أن يتسنى للمدارس الخاصة والدولية مواجهة التزاماتها من دون تحمل ولي الأمر لأي أعباء إضافية.

زيادة كثافة المدارس الخاصة:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الموافقة على زيادة كثافة الفصول في المدارس الخاصة بنسبة 10 في المائة أو إقامة فصول طائرة.

جاء ذلك خلال خطاب عممته الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع مديريات التربية والتعليم.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بعدم زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024 باستثناء الزيادات السنوية المقررة قانونًا، بحسب الكتاب الدورى رقم 23 الصادر بتاريخ 5 يونيو 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الوقوف على التزام المدارس الخاصة بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس بحسب القرارات الوزارية (420) لعام 2014 و(422) لعام 2014، والكتب الدورية المنظمة لذلك.

نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة:

وتحصل المدارس الخاصة والدولية المصروفات الدراسية من جميع الطلاب على أربع دفعات على مدار العام الدراسي.

وتلتزم المدارس الخاصة والدولية بالشريحة المقررة لزيادة المصروفات الدراسية طبقًا للقرار الوزاري رقم 350 لعام 2018.

وتبلغ نسبة زيادة المصروفات الدراسية 25 في المائة سنويًا في المدارس الخاصة التي تصل مصروفات الدراسة بها لأقل من ألفين جنيه.

كما تبلغ نسبة الزيادة السنوية في المدارس الخاصة التي تبلغ قيمة المصروفات الدراسية بها من ألفين جنيه إلى أقل من ثلاثة آلاف جنيه 20 في المائة.

تكون الزيادة بنسبة 25 في المائة سنويًا في المدارس الخاصة التي تبلغ قيمة المصروفات الدراسية بها من ثلاثة آلاف جنيه إلى أقل من خمسة آلاف جنيه.

وتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 10 في المائة في المدارس الخاصة التي تبدأ المصروفات الدراسية فيها من خمسة آلاف جنيه إلى أقل من 10 آلاف جنيه.

أما المدارس الخاصة والدولية التي تصل المصروفات الدراسية بها إلى 10 آلاف فأكثر، فتبلغ نسبة الزيادة السنوية بها 7 في المائة.



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