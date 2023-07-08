الأهلي يهز شباك الاتحاد السكندري بهدفين في 3 دقائق

نجح الأهلي في تسجيل هدفين في ثلاث دقائق، أمام الاتحاد السكندري، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

تقدم علي معلول للمارد الأحمر في الدقيقة 10 من ركلة جزاء تحصل عليها حسين الشحات، بينما أضاف محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 13، بعد تمريرة من زميله بيرسي تاو.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قد بدأ المباراة بالتشكيل الآتى:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا.

بينما قرر كولر، تواجد تسعة لاعبين على "دكة" البدلاء، وهم: علي لطفي وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

فيما بدأ سموحة المباراة بالتشكيل الآتى:

حارس المرمى: المهدي سليمان.

الدفاع: عمار حمدي، مصطفى إبراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، صبري رحيل.

خط الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، محمد محمود، محمد فارس.

خط الهجوم: إسلام عبدالنعيم.