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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

مصرع شقيقين غرقا داخل ترعة في فرشوط بقنا

لقي شقيقان مصرعهما، اليوم السبت، غرقًا داخل ترعة نجع الزهرة بكوبري السحارة، مركز فرشوط، شمال محافظة قنا.  

وتلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بورود بلاغ من النجدة بمصرع شقيقين غرقًا داخل ترعة نجع الزهرة كوبري السحارة، مركز فرشوط. 

 وبالفحص تبين مصرع ” محمود منصور عبدالواحد، يبلغ من العمر 19 عامًا، وشقيقه حماده منصور عبدالواحد يبلغ من العمر 12 عامًا، عندما تعرض الطفل للغرض أسرع عليه شقيقه الأكبر لإنقاذه فغرقا سويًا. 

 وتم انتشال جثتهما من قبل قوات الحماية المدنية، وتقرر نقلهما إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف النيابة العامة، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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