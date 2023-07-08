وزيرة دفاع إسبانيا تنتقد نقل ذخائر عنقودية لأوكرانيا

انتقدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز، خلال تجمع حاشد في مدريد، قبيل الانتخابات الوطنية في 23 يوليو، نقل الولايات المتحدة ذخائر عنقودية لنظام كييف.

ونقلت "رويترز" عن روبلز قولها "لا للذخائر العنقودية. إسبانيا، بناء على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا، مقتنعة أيضا بأن أسلحة وقنابل معينة، لا يمكن توفيرها تحت أي ظرف من الظروف".

يُذكر أن استخدام الذخائر العنقودية محظور في أكثر من 100 دولة، بما في ذلك إسبانيا. وشددت روبلز على أن قرار إرسال هذا النوع من الأسلحة، اتخذ من قبل حكومة الولايات المتحدة بشكل منفرد وليس من قبل حلف الناتو.

الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا:

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، في 7 يوليو، أن الولايات المتحدة قررت نقل الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا، وهو ما تعارضه الأمم المتحدة، كما أشار إلى أن كييف قدمت لواشنطن ضمانات مكتوبة بـ"تقليل المخاطر على المدنيين" عند استخدام هذا النوع من الذخيرة.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، يوم الخميس، إلى أن الولايات المتحدة تعتزم اختيار ذخائر عنقودية لأوكرانيا، من المفترض أنها ستشكل خطرا ضئيلا على المدنيين.

من ناحية أخرى، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، عن تدمير مخزون بلاده من الأسلحة الكيميائية، مشيدا بأنهم عملوا على ذلك طوال 30 عاما، في وقت أعلن فيه تزويد كييف بقنابل عنقودية محرمة دوليا.

وقال الرئيس الأمريكي إن "الولايات المتحدة عملت بلا كلل لأكثر من 30 عاما للقضاء على مخزوننا من الأسلحة الكيميائية"، مضيفا "اليوم، أنا فخور بأن أعلن أن الولايات المتحدة دمّرت بأمان الذخيرة الأخيرة في ذلك المخزون.. مما يقربنا خطوة أخرى نحو عالم خالٍ من أهوال الأسلحة الكيميائية".