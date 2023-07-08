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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث تصادم سيارتين ينهي حياة شخصين

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما اليوم السبت، وذلك في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق القاهرة الواحات بجوار الريست دائرة قسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة.

والبداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاده وقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الواحات بجوار الريست دائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبيّن وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وأسفر الحادث عن مصرع شخصين جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الواحات المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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