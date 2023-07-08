تفاصيل طقس الغد الأحد (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على مدن وأنحاء الجمهورية كافة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن طقس النهار غدًا سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكملت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن حالة الطقس في الليل طقس معتدل الحرارة رطب على الأنحاء كافة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وعن الظواهر الجوية أكد أنه يوجد نشاط للرياح على الأنحاء كافة، واضطراب في الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط عند مطروح- الضبعة- العلمين- الإسكندرية- بلطيم ودمياط، وسرعة الرياح من 50 إلى 70 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 4 أمتار، وارتفاع الأمواج على البحر الأحمر معتدل وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.25 متر.

وإليكم بيانًا تفصيليًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 35 والصغرى 23 درجة.

العاصمة الإدارية: العظمى 36 درجة والصغرى 23.

بنها: العظمى 35 والصغرى 24.

المنصورة: العظمى 33 والصغرى 23.

بورسعيد: العظمى 35 والصغرى 23.

العريش: العظمى 33 والصغرى 23.

شرم الشيخ: العظمى 38 والصغرى 28.

الإسكندرية: العظمى 29 والصغرى 22.

الأرصاد تحذر المواطنين من أمواج البحر المتوسط:

وفي سياق آخر، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إنه من المتوقع نشاط للرياح اليوم سيكون هناك اضطرابًا بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وعلى شواطئ البحر المتوسط خصوصًا شواطئ دمياط وبلطيم والإسكندرية والعلمين ومطروح.

وتابعت أنه بالنسبة للشواطئ المطلة على البحر المتوسط سيكون هناك سرعات للرياح المرتفعة على البحر المتوسط، تتراوح بين الـ50 كم/ساعة لـ60 كم/ساعة، مما سيؤدي لإرتفاع الأمواج على الشواطئ من 2 متر لـ3 أمتار، وهذا الارتفاع عال، ومن الممكن أن يشكل خطورة على المصيفين، وبالتالي لا بد للمواطنين الحذر بشكل كبير، خصوصًا المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

فترة الصباح الباكر تشهد تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي لانخفاض طفيف بالرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، ولكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، وتبدأ الرؤية الأفقية تتحسن وتتلاشى الشبورة المائية، وهذه الأجواء من المتوقع أن تستمر حتى منتصف هذا الأسبوع.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه ارتفاع الأمواج على الشواطئ واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط سيكون مستمر غدًا ويستمر أيضًا يوم الإثنين، محذرة المصطافين الموجودين على شواطئ البحر المتوسط من الحذر أثناء نزول البحر وتجنب نزول البحر أثناء فترة الإضطراب، هذا بجانب فترة الظهيرة التي تسجل أعلى درجات حرارة على مدار اليوم كله، والتعرض لأشعة الشمس خطر هذه الفترة.

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