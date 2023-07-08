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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الصربي سلافن بيليتش يقود الفتح السعودي..رسميا

بيليتش
بيليتش

أكد نادي الفتح السعودي، اليوم السبت، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش لتولي المهمة الفنية للفريق ليقودهم في الموسم المقبل، خلفا لليوناني جيورجوس دونيس.
 

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كتب نادي الفتح عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" مرحبا بالمدرب الكرواتي:" أهلا بك في واحة النخيل.. لنصنع التاريخ معًا".
ودرب بيليتش العديد من الأندية على رأسها لوكوموتيف الروسي، وبشكتاش التركي، ووست هام الإنجليزي، كما خاض تجربة في الدوري السعودي.

وقاد سلافن بيليتش اتحاد جدة في 2018 قبل أن يتولى تدريب وست بروميتش الانجليزي 2019، وبكين سينوبو جوان الصيني 2021، وواتفورد الانجليزي 2022.

وكان بيليتش خلال فترته مع وست بروميتش، مدربا للنجم المصري أحمد حجازي، وعلي جبر عندما أنضم الأخير على سبيل الإعارة.

 

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بيليتش يقود الفتح السعودي..رسميا

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الإيطالي نيكولا إنوسنتين مديرا رياضيا لنادي الفتح السعودي

 

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