الشرطة الفرنسية تفرق الوافدين للتظاهر بـ"ساحة الجمهورية"

فرقت الشرطة الفرنسية، جموع الوافدين الذين تواجدوا في "ساحة الجمهورية" في باريس لمنع تنظيم مظاهرات، وجاءت مظاهرات باريس بدعوة من نحو 100 جمعية ونقابة فرنسية، وتشهد حضور أعضاء من البرلمان الفرنسي.

ونشرت الشرطة الفرنسية المدرعات مع تعزز قواتها في باريس، وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى وفاة الشاب أداما تراوري، الذي توفى في 19 يوليو 2016 في الـ 24 من عمره في باحة ثكنة بيرسان، التي تبعد نحو 30 كيلومترًا شمال باريس، بعد توقيفه من قِبل الدرك الفرنسي في مطاردة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

أرسلت "وزارة الداخلية الفرنسية" تعزيزات ضخمة إلى مارسيليا وليون بُناءً على طلب السُلطات المحلية التي عجزت عن السيطرة على أعمال الشغب التي اشتعلت على إثر إنهاء حياة مُراهق برصاص شرطي.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت، قالت الشرطة الفرنسية في بيان لها إنه "في أعقاب العُنف الذي وقع أمس في مارسيليا، قرر وزير الداخلية تخصيص تعزيزات كبيرة، بالإضافة إلى أفراد الشرطة الوطنية ووحداتها الخاصة، ونشر مدرعات ومروحيتين لقوات الدرك".

وأفادت قناة BFMTV أنه سيتم إرسال سرية الأمن الجمهوري الثامنة إلى ليون، وهى وحدة من القوات الخاصة التي تعمل على استعادة النظام العام والحفاظ عليه.

عُمدة مارسيليا يُناشد الحكومة الفرنسية بإرسال قوات أمن إضافية:

وناشد عُمدة مارسيليا، بينوا بايان، في وقت سابق الحكومة الفرنسية بإرسال قوات أمن إضافية بعد تعرض مُستودع أسلحة للنهب.

وتشهد العاصمة باريس ومُدن فرنسية أخرى، لليلة الخامسة على التوالي، احتجاجات عنيفة على مقتل مُراهق من أصول جزائرية في الـ17 من عُمره برصاص شرطي.

من ناحية أخرى، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن من الضروري تحديد خطوات ملموسة لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

وتابع ماكرون لوسائل إعلام قبل محادثاته مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج في باريس، ونشرت على الحساب الرسمي لقصر الإليزيه على تويتر: "في غضون أسبوعين، سنلتقي في قمة فيلنيوس، التي يفهم الجميع أهميتها في السياق الحالي. والقرارات التي ستتخذ فيها ستحدد إجراءاتنا خلال السنوات المُقبلة، وأعني بالدرجة الأولى دعم أوكرانيا، الذي يجب أن يستمر على المدى الطويل، كما سيكون من الضروري تحديد خطوات انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، في إطار المناقشات التي بدأناها حول هذا الموضوع في قمة بوخارست في عام 2008.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية.