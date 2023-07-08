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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبد القادر ومحمد شريف على "دكة" الأهلي أمام الاتحاد

الأهلي
الأهلي

يتواجد الثنائي أحمد عبد القادر ومحمد شريف على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الاتحاد السكندري، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ 21 من عمر الدوري المصري الممتاز.

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دكة بدلاء الأهلي أمام الاتحاد

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي إبقاء عدد من اللاعبين على مقاعد البدلاء، وهم: 

علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر.

في سياق متصل كشف كولر، عن تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم  وعلي معلول.

الوسط: أليو ديانج وأحمد قندوسي ومحمد فخري وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.           

بينما جاء تشكيل سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: عمار حمدي، مصطفى إبراهيم، محمد الصالح، خالد صبحي، صبري رحيل.

الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، محمد محمود، محمد فارس

الهجوم: إسلام عبد النعيم

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