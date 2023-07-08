الأزهر الشريف ينعي طالبة لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء

في الاسماعيليه:

نعت منطقة الإسماعيلية الأزهرية طالبة لقي مصرعها صعقا بالكهرباء داخل منزلها بقرية عين غصين باإسماعيلية .

وقالت المنطقة الأزهرية بالإسماعيلية، في بيان رسمي اليوم أن فتاة في الخامسة عشر من عمرها تدعى رحمه سامى محمد إبراهيم حسن المنقوله للصف الأول الثانوى بمعهد فتيات عين غصين الإعدادى الثانوى لقي مصرعها أثر صاعق تيار كهربائى .

وأكد البيان أن وفد رسمي من قيادات المنطقة الأزهرية برئاسة فضيلة الدكتور أحمد بيومى مدير عام المنطقة سيتوجه لأسرة الفقيدة لأداء واجب العزاء .

وتقدمت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد بيومى المدير العام للمنطقة وجميع العاملين بالديوان العام للمنطقة ومديرى المراحل التعليمية والادارات المعنية والتعليمية وجميع العاملين بالمعاهد الأزهرية بخالص العزاء لأسرة الفقيدة داعين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أسرتها الصبروالسلوان .

ويقول رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالاسماعيليه أن الدور المجتمعي الذي ينوط بالأزهر الشريف يحتم على جميع العاملين أن يكونوا أسرة واحدة في أي مصاب يحل باي طالب او عضو تدريس أو عامل .وان فقدان طالب أو طالبة من طلبة الأزهر الشريف يعد فقدان لأحد حفظة القرآن الكريم وهو ما يعد خسارة كبيرة.