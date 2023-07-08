تشكيل الأهلى الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى ، تشكيل الفريق الذي يخوض مواجهة الاتحاد السكندري، مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الـ 21 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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تنطلق مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلى ضد الاتحاد السكندري:

يقود حسين الشحات هجوم النادي الأهلى في لقاء اليوم، بينما ظهر اللاعب محمد فخري في التشكيل الأساسي بجوار قندوسي في وسط الملعب، وجاء التشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: محمد فخري، أليو ديانج، أحمد قندوسي.

في خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، محمود عبدالمنعم كهربا.

في قلب الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلى أمام الاتحاد السكندري: علي لطفي في حراسة المرمى، وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة في الدفاع، وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر.

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