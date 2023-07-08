الرئيس التركي يتوقع لقاء نظيره الروسي في أغسطس

صرح الرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، بأنه يتوقع لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أغسطس.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم السبت، قال الرئيس التركي، بعد مباحثات أجراها مع رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، في اسطنبول، إنه كان يخطط للقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجها لوجه في الشهر أو الشهرين المقبلين.

وأضاف أردوغان مُتحدثًا اليوم السبت أمام تجمع حاشد في "بايبورت" "بالأمس، استقبلنا رئيس أوكرانيا زيلينسكي، وآمل أن نلتقي في أغسطس بالسيد بوتين. نُحاول حماية بلدنا من العواقب السلبية للحرب التي استمرت لمدة عام".

اجتماع حكومي بالعاصمة أنقرة:

من ناحية أخرى، اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب اجتماع حكومي بالعاصمة أنقرة، أن "الماضي الاستعماري" لفرنسا و"العنصرية المؤسسية" فيها هما سبب اندلاع الاحتجاجات وأعمال الشغب في هذا البلد.

وأبدى أردوغان "قلقه" من أن تؤدي الأحداث الأخيرة في فرنسا "إلى مزيد من قمع المسلمين والمهاجرين"، بعدما قتل شاب من أصل جزائري يبلغ 17 عاما برصاص شرطي أثناء عملية تدقيق مروري.

كما قارن أردوغان، مصرع مئات المهاجرين في نهاية يونيو قبالة السواحل اليونانية، بمصرع "الأثرياء الخمسة الذين غاصوا لرؤية سفينة تايتانيك"، قائلاً إن تركيز الإعلام على الحادث الأخير "علامة على العقلية الاستعمارية المتغطرسة غير الإنسانية القائمة على تفوّق الإنسان الأبيض"، علمًا بأن اثنين من القتلى الخمسة كانا باكستانيين.

واعتبر الرئيس التركي أن هذه العنصرية موجودة "خصوصا في البلدان المعروفة بماضيها الاستعماري، حيث تحولت العنصرية الثقافية إلى عنصرية مؤسسية، (وهي) سبب الأحداث في فرنسا".

وتابع قائلًا: "بالطبع، نحن لا نتسامح مع نهب المحلات التجارية ولا يمكن المطالبة بالعدالة من خلال الاضطرابات في الشوارع"، لكن "من الواضح أن السلطات يجب أن تستخلص أيضا العبر من هذا الانفجار الاجتماعي".