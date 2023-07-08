وزير الرياضة يشهد نهائي بطولة الجمهورية للملاكمة للسيدات (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، منافسات نهائي بطولة الجمهورية للملاكمة للسيدات ، والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي، بحضور مجلس إدارة اتحاد الملاكمة.

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وتشهد البطولة اختيار العناصر التي ستشارك في بطولة أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس ٢٤ .

وتقام البطولة الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في شهر سبتمبر المقبل بداكار بالسنغال.

وشهدت بطولات الجمهورية للملاكمة مشاركة كبيرة من الأندية خلال الفترة الحالية.

وكانت منافسات البطولة بدأت الثلاثاء الماضي، فيما تبدأ منافسات بطولة الجمهورية للرجال خلال الفترة من 15 و حتى 20 من الشهر الجاري.

وفضل اتحاد الملاكمة تقديم انطلاق الموسم الجديد، بعد إلغاء بطولة أفريقيا التى كان محدد لها شهر يونيو الماضي بالكاميرون.

بطولة الجمهورية للملاكمة للسيدات بحضور وزير الرياضة

بطولة الجمهورية للملاكمة للسيدات بحضور وزير الرياضة

بطولة الجمهورية للملاكمة للسيدات بحضور وزير الرياضة

بطولة الجمهورية للملاكمة للسيدات بحضور وزير الرياضة

وزير الرياضة يشكر ألعاب القوى ويطالب رفع الأثقال مواصلة حصد الميداليات بدورة الألعاب العربية

في سياق آخر وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير للاعبي المنتخب المصري لألعاب القوى، على أدائهم المميز والجيد في منافسات الدورة، وتمكن جميع اللاعبين من حصد الميداليات الذهبية ورفع علم مصر عاليًا، بعد حصول المنتخب المصري لألعاب القوى على خمس ميداليات ذهبية في منافسات دورة الألعاب الرياضية العربية، المقامة خلال الفترة من 5 وحتى 15 يوليو الجاري في الجزائر.

وطالب وزير الشباب والرياضة بعثة المنتخب المصري لرفع الأثقال مواصلة تحقيق الإنجازات والميداليات في منافسات الدورة الألعاب العربية، وبذل قصارى جهدهم من أجل رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية والبطولات الرياضية المختلفة.

وأشار صبحي إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني مؤكدًا على دعم القيادة السياسية المستمر للرياضة والأبطال الرياضيين، بالإضافة إلى دعم الوزارة لجميع أبطال مصر من أجل حصد الميداليات وتحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية.

وقد حقق مصطفى الجمل لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى، الميدالية الذهبية في مسابقة رمي المطرقة بعد تحقيق رقم مسافة 76.48 متر.

كما توجت إسراء عويس لاعبة المنتخب المصري، بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الثلاثي لتحقق رقم مصري جديد بعد تحقيق مسافة 13,57 متر.

وكانت قد توجت إسراء عويس لاعب منتخب مصر لألعاب القوى بالميدالية الذهبية في مسابقة الوثب الطويل، كما حقق مصطفى عمرو الميدالية الذهبية في مسابقة دفع الجلة.

وبينما حقق إيهاب عبدالرحمن الميدالية الذهبية لمنافسات رمي الرمح، عقب تحقيقه مسافة 80.50 متر في المنافسات البطولة.

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