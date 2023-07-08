كهنة كنيسة العذراء يترأسون نهضة "القديس بيشوي" غدًا

يترأس الآباء الكهنة بكنيسة السيدة العذراء مريم والقديس الانبا بيشوي التابعة للأقباط الأرثوذكس، غداً الأحد، فعاليات النهضة الروحية لشفيع الكنيسة، بمقرها في منطقة العتبة بدءًا من الساعة السابعة صباحاً.

يستهل الأب جرجس شفيق القداس الأول وفق الطقوس القبطية الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة ايات من الكتاب المقدس، يعقبها القداس الثاني برئاسة الأب موسى فكري، بمشاركة عدد من خورس الشمامسة والأباء الكهنة واحبار الكنيسة والمصلين، ويتخلل اليوم إقامة قس العشية والعظات بخصوص سيرة القديس الأنبا بيشوي برئاسة الأب دانيال نجيب، كاهن كنيسة الملاك جبريال.

تستعد الكنائس القبطية لختام فترة صوم الرسل الذي بدأ في منتصف الشهر الماضي، ويحتل مكانة روحية كبير باعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الأوائل حسب ما ذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الأموات وصعوده للسماء بعد حواره الأخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.