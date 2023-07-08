استعدادات كنيسة العذراء بمدينة نصر للاحتفال بعيد الرسل

تستعد كنيسة السيدة العذراء مريم والقديس أثناسيوس الرسولي، التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في مدينة نصر، الإحتفال بمناسبة عيد الرسل الأوائل، وتقيم العشية، الثلاثاء المقبل، بدءًا من الساعة الخامسة والنصف مساءً.

تصلى الكنيسة العشية ومزامير التسبحة، يعقهبا رفع البخور وصلاة وتسبحة نصف الليل، على أن تقيم الكنيسة احتفالية العيد الأربعاء في تمام الساعة الخامسة فجرًا بكنيسة مارمينا والبابا كييرلس، ومن الساعة السادسة والنصف صباحًا حتى العاشرة صباحًا بالكنيسة الرئيسية.

عاشت الكنائس القبطية فترة صوم الرسل وهى أقدم العبادات التي تحتل مكانة روحية كبير بإعتباره أول ماصنعه الرسل الاوائل من أجل التقرب إلى الله حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يقول له كما ذكر سفر متى بالكتاب المقدس(قم خذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر).