ضبط 327 قضية مخدرات و179 قطعة سلاح ناري

قامت أجهزة وزارة الداخلية، بمواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (327) قضية مخدرات، (179) قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (84153) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية بتوجيه، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (327) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (351) متهمًا، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (117,453 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (40,800 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,316 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (27,100 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (4,685 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,285 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,333 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (925 جرامًا).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (75 جرامًا).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (55 جرامًا).

عدد (2242) قرصًا مخدرًا.

ضبط 22 بندقية آلية في حملة أمنية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: تم ضبط (179 قطعة سلاح نارى بحوزة 161 متهمًا).. وذلك على النحو التالى:

رشاش

(22) بندقية آلية.

(21) بندقية خرطوش.

(10) طبنجات.

(125) فرد محلى.

(589) طلقات مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة.

ضبط (246) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (84153) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى:

(340) حكم جناية.

(27092) حكم حبس جزئى.

(4562) حكم حبس مستأنف.

(41338) حكم غرامة.

(10821) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهمين، ارتكبوا (13) حادثًا متنوعًا.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (32) متهمًا.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهمًا.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (314) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (24774) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (12) متهمًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.