ضبط 3 قضايا تهريب بضائع عبر المنافذ

شن قطاع أمن المنافذ في وزارة الداخلية حملة خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

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يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع:ضبط (3) قضايا .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2032) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (19) قضية .

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (218) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط 9 طن مخلفات بلاستيكية

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الشرقية".. أسفرت جهودها فى مجالى (حماية الثروة الزراعية "المخصبات الزراعية " وكذا حماية البيئة "الصحة العامة") عن ضبط عدد (4 مصنع ومخزن) عشوائى "بدون ترخيص" لـ (إنتاج وتداول المخصبات الزراعية –تصنيع غراء الأخشاب من مخلفات جلود الحيوانات –تصنيع الأحبار –تدوير المخلفات فى تصنيع خام البلاستيك –تداول المواد الكيماوية) بمضبوطات بلغت (17,8 طن "مخصبات زراعية"– 40 طن "غراء" - 21,6 طن "أحبار" –9 طن "مخلفات بلاستيكية" – 60 طن "مواد كيماوية") مجهولة المصدر مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وبدون بيانات أو فواتير

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (232) مخالفة للمحلاتالتى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

وتقوم أجهزة الأمن بتكثيف حملاتها الأمنية من أجل ضبط كافة أنواع الجرائم في كافة أرجاء الجمهورية.

ويشن رجال الأمن حملات مُكبرة من أجل التأكد من إنفاذ القانون على الجميع.