محافظ الشرقية يلتقي بنواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين

إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، بعدد من نواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ، ولمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لسرعة الإنتهاء منها، ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وإستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا، وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية، حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمحافظة، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات، والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات، ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.

ومن جانبهم قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لإستقباله لهم، واستماعه لمشاكل المواطنين، ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، والإطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كافة القطاعات لتوفير الحياة الكريمة لهم.

وخلال اللقاء حرص عدد من أهالي قرية الزنكلون التابعة لرئاسه مركز الزقازيق على تقديم الشكر لمحافظ الشرقية لسرعة استجابته لحل مشكلتهم الخاصة بانسداد غرف الري المسؤولة عن توصيل مياه الري للاراضي الزراعية بالقرية، وتوجيه الجهات المعنية بحلها فور، ليؤكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بحل مشاكل المواطنين، وتسعى جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.