تباطؤ نمو الوظائف في سوق العمل الولايات المتحدة الأمريكية

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمركية بوتيرة أكبر من المتوقع في يونيو بعد زيادة كبيرة في الشهر السابق، لكن نقص العمالة بالسوق لا يزال مستمرا مع نزول معدل البطالة من أعلى مستوى في سبعة أشهر واستمرار الزيادات الكبيرة نسبيا في الأجور.

وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمركية

وقالت وزارة العمل في الولايات المتحدة الأمركية في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة كبيرة إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.

وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في استطلاع للرأي زيادة الوظائف في الولايات المتحدة الأمركية بنحو 225 ألف وظيفة.

ويحتاج الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمركية إلى توفير نحو 70 إلى 100 ألف وظيفة شهريا لمواكبة الزيادة في عدد السكان في سن العمل بالولايات المتحدة.

وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة الأمركية إلى مستوى 3.6% في يونيو، من مستوى 3.7% في مايو .

أسواق الأسهم الأمريكية تسجل خسائر أسبوعية

الأسهم الأمريكية

أغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض طفيف خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، في اليوم التالي لموجة بيع واسعة النطاق ، بحسب الاسواق العربية.

وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر500 شركة فى بورصة وول ستريت ( الأسهم الأمريكية) منخفضا بواقع 12.42 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.28% لتصل الى مستوى 4399.17 نقطة، في حين تراجع 1.16% في الأسبوع.

وتراجع المؤشر "ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا" فى الأسهم الأمريكية بواقع 18.33 نقطة أو بنسبة هبوط تعادل نحو 0.13% ليصل إلى مستوى 13660.72 نقطة، وبلغت الخسائر الأسبوعية 0.92%.

كما هبط المؤشر "داو جونز الصناعي" فى الأسهم الأمريكية بنحو 196.21 نقطة أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.58% ليصل إلى مستوى 33726.05 نقطة، فيما انخفض 1.95% خلال الأسبوع.

وقالت وزارة العمل إن وظائف القطاع الخاص غير الزراعي زادت بواقع 209 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وجرى تعديل البيانات لشهر مايو لتظهر ارتفاع عدد الوظائف 306 آلاف وظيفة انخفاضا من 339 ألفا كما ورد سابقا.