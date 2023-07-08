القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب في نهائي أفريقيا للشباب

يلتقي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره المغربي اليوم السبت في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب (تحت 23 عاما) والتي يستضيفها ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله.



وتأهل منتخب مصر إلى النهائي، بعد فوزه على غينيا بهدف نظيف، فيما صعدت المغرب بعدما فازت على مالي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وكان الوقت الأصلي والأشواط الإضافية أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاهما.



تردد القناة الناقلة لمباراة نهائي أفريقيا للشباب بين مصر والمغرب



تردد القناة الناقلة لمباراة الرياضية المغربية على قمر النايل سات "11157 – 11476" استقطاب "عمودي".



القناة المجانية الناقلة للقاء مصر والمغرب في نهائي أفريقيا للشباب



تُنقل مباراة مصر والمغرب في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب (تحت 23 عاما) على قناة الرياضية المغربية "TNT".

ونجح منتخب مصر في الصعود من دور المجموعات متصدرا بعدما تعادل مع النيجر سلبيا دون أهداف، قبل أن يفوز على مالي والجابون، فيما تأهل منتخب المغرب بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة تسع نقاط.

